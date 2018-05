Limuscene is op alle vlakken een kleurrijk festijn

RENS VAN DEN ELSEN

,,De bar is open en ook ijsjes hebben we nog volop", presentator Henny van den Boom laat, gekleed in een pimpelpaars driedelig maatpak nog maar eens weten dat het warm is buiten en dat alle bezoekers van Limuscene voldoende vocht binnen moeten krijgen. De vrijwilligers achter de bar moeten daardoor wel wat harder werken, maar dat vinden ze niet erg. Iedereen geniet van de zon, drank en de vele bands op het podium. Deze editie van het Liempdse festival kan wederom de boeken in als geslaagd.

Van den Boom kan zelf ook wel iets verkoelends gebruiken. ,,Zo'n pak is allemaal leuk en aardig, maar bloedheet met dit weer", geeft hij even later, naast het podium aan. Toch heeft hij het er graag voor over. ,,Het is een traditie geworden dat ik elk jaar een andere kleur pak draag. Zo zijn we op elk vlak een kleurrijk festival", zegt hij met een grote glimlach. ,,Dat vind ik ook zo mooi aan Limuscene. Er is een sterk programma met veel lokale bands en er hangt altijd een relaxte sfeer. Het grootste risico dat je hier loopt is, dat als je op iemands teen gaat staan, je een biertje aangeboden krijgt."

Ook wethouder en Liempdenaar Peter van de Wiel vermaakt zich prima op het festival. ,,Ik hou wel van het stevige werk, Iron Maiden en AC/DC. Jammer dat ik Mama's Liquor heb gemist, maar er komt nog genoeg voorbij vandaag."

Tot laat in de nacht klinkt er nog muziek uit de tent. Toch moet die daarna snel schoongemaakt worden voor het volgende evenement, de oldtimerdag. Die is intussen van start gegaan, met wederom een stralende zon.

OP DE FOTO: Mama's Liquor speelt fijne rockcovers van onder meer AC/DC en Guns 'n Roses. (Foto: Peter de Koning).