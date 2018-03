Lijsttrekkers kijken tevreden terug op verkiezingsdebat

De volgestroomde Boxtelse raadzaal kreeg tijdens het lijsttrekkersdebat Stemmen in Boxtel Live van gisterenavond de vraag of er nog zwevende kiezers onder hen waren. Een tiental handen ging de lucht in. Het debat werd georganiseerd door stichting Brabants Centrum in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van aanstaande woensdag. Met interesse volgden de bezoekers de discussies over de vier verschillende thema's en na afloop was er onder de aanwezigen weinig twijfel meer.

Een groot deel van de bezoekers was weliswaar politiek getint, maar ook veel leden van sportclubs en diverse vrijwilligersorganisaties hadden de moeite genomen om naar het gemeentehuis te komen. Zij kregen een avond voorgeschoteld waarin alle acht lijsttrekkers van de lokale Boxtelse partijen met elkaar in discussie gingen over de onderwerpen economie, zorg, woningbouw en infrastructuur. Journalist Twan van de Brand leidde het debat en zorgde dat iedereen aan het woord kwam. Ieder thema werd kort geïntroduceerd door de redacteuren van Brabants Centrum.

Het debat zorgde ook voor opmerkelijke uitspraken. Zo beantwoorde lijsttrekker Mariëlle van Alphen van Balans de vraag of een autotunnel onder de dubbele overweg een breekpunt zou zijn bij het vormen van een nieuw college met een volmondig ja. Dat geeft haar al een minder goede uitgangspositie mocht de partij na woensdag de meeste zetels halen. Alle andere partijen lieten namelijk weten dat er niet meer aan de gekozen fietstunnel getornd gaat worden.

Van Alphen kwam ook enkele keren tot botsing met SP-lijsttrekker en kandidaat-wethouder Eric van den Broek. Dit kwam door de, volgens Van de Broek, verkeerde informatie die Balans gaf in de discussie rondom winkelcentrum Oosterhof.

Na afloop van het debat kwamen alle niet besproken zaken nog ruimschoots aan bod maar de lijsttrekkers keken allen tevreden terug op de avond.

Een uitgebreid verslag van Stemmen in Boxtel Live is voor leden van de stichting dinsdag te lezen in de digitale krant en voor alle abonnees in de krant van donderdag 22 maart. In deze uitgave doet de redactie van Brabants Centrum ook verslag van de verkiezingsavond en is natuurlijk de uitslag te lezen.