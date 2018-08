Liempdse wielrenner Koen de Kort blijft nog even bij Trek - Segafredo

De Liempdse wielrenner Koen de Kort blijft in elk geval nog twee jaar bij zijn ploeg Trek-Segafredo. Samen met teamgenoot Markel Irizar vormt hij daarmee de ervaren as binnen de wielergroep. De teamleiding is tevreden met zijn beslissen langer te blijven en gaat nu aan het werk om de basis voor 2019 en 2020 te leggen.

Volgend jaar wordt dan het vijftiende seizoen voor de 35-jarige De Kort. Volgens de teamleiding zijn zowel de Liempdenaar als Irizar ervaring captains en complete rijders die hun ploeggenoten en kopmannen veilig door de verschillende parcours kunnen leiden.

De Kort over zijn verlenging: ,,Ik voelde me meteen bij mijn toetreden in 2017 tot het team al op mijn gemak. Iedereen steunt elkaar en er wordt alles aan gedaan om ons zo goed mogelijk te laten rijden. Ik heb hier een gemotiveerde omgeving gevonden waar ik mijn ei kwijt kan en kan doen wat ik het beste kan: fietsen." De Liempdenaar geeft aan dat hij blij is dat de ploeg hetzelfde over hem denkt. ,,Dat maakte het een stuk gemakkelijker om voor twee jaar bij te tekenen. Daar waren we dan ook snel uit."

ERVARING

Teambaas Luca Guercilena is blij met de beslissing van De Kort. ,,Hij rijdt al zolang mee op het hoogste niveau dat hij eigenlijk alles al heeft gezien. Die ervaring deelt Koen ook met de jongere rijders. Dat weten zij altijd erg te waarderen. Daarnaast is Koen een krachtige renner die de kopman steeds weer goed in positie weet te brengen. Hij is een echte teamspeler. Het is mooi om te zien hoe hij in een race alles geeft, niks uit de weg gaat, maar na afloop weer vriendelijk is tegen iedereen."

De Kort reed onlangs nog de Tour de France en eindigde daar op de 78e plaats. Vooraf schatte hij zijn kansen iets minder hoog in. Voor het Tourspel Liempde zette hij zichzelf op plek 86. Het getuige van een aardig staaltje zelfkennis.