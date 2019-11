Liempde onthaalt Sint als rockster

Nee, niet alle LIempdse kindertjes zaten even recht en ze zongen geen Sinterklaasliedjes toen de goedheiligman de Sint-Jans Onthoofding-kerk binnentrad. In plaats daarvan klonk er eigentijdse dance en draaiden discolampen rond. Liempde onthaalde Sint-Nicolaas als een rockster.

Vlak daarvoor was de goedheiligman vanuit het oude raadhuis richting kerk gelopen, in gezelschap van waarnemend burgemeester Fons Naterop en natuurlijk diverse vrolijke Pieten. Dinsdag meer over de intocht van Sinterklaas in Liempde in de digitale dinsdagkrant en donderdag in Brabants Centrum. (Foto: Jan Hermens).