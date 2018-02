Liempde maakt schaatsbaan

Op de foto: Vrijwilligers in Liempde treffen voorbereidingen om een schaatsbaan te maken op evenemententerrein D'n Tip. (Foto: Peter de Koning).

Nu de vrieskou doorzet en het kwik 's nachts daalt naar matige tot strenge vorst, worden in Liempde voorbereidingen getroffen voor een schaatsbaan. Een deel van evenemententerrein D'n Tip aan de Barrierweg wordt daarvoor met vereende krachten tijdelijk onder water gezet. Vanaf maandagochtend moeten schaatsliefhebbers er uit de voeten kunnen op een ijsvloer van achttien bij dertig meter.

DOOR JOLEEN VAN ROOIJ

Het burgerinitiatief van Claartje Zijlstra-Didde uit Liempde om een heuse natuurijsbaan te realiseren op evenemententerrein D'n Tip aan de Barrierweg is amper drie dagen oud wanneer zaterdagochtend om negen uur de eerste twintig vrijwilligers hun weg naar de locatie van de schaatsbaan-in-wording hebben gevonden en aan de slag gaan.

,,Mijn man vertelde me dat hij vanwege de voorspelde vorst schaatsen ging kopen voor de kinderen. Hierop vroeg ik hem wáár we zouden gaan schaatsen en plaatste ik daarbij de opmerking dat het toch wel leuk zou zijn wanneer dit in Liempde zelf zou kunnen. Hiermee was het idee geboren", legt Claartje kordaat uit.

Inmiddels zijn alle benodigde materialen geregeld, hebben diverse sponsors hun bijdragen toegezegd en groeit de lijst van vrijwilligers die dit schaatsevenement met raad en daad willen steunen gestaag. Claartje benadrukt beslist niet alle credits naar haar moeten gaan: ,,Dit is écht te danken aan de saamhorigheid in Liempde en het netwerk wat hier voorhanden is. Ik heb simpelweg Désiré van Laarhoven van SPPiLL ( Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde) als eerste gebeld om haar te vragen wie ik het best kon benaderen om mijn plan voor te leggen en hierna ging het balletje vanzelf aan het rollen."

Ook Jan van den Akker is deze ochtend van de partij. Hij is druk in de weer met een zogeheten laserplane om te onderzoeken of het terrein een beetje waterpas is. ,,Dit past natuurlijk precies in mijn straatje; Liemt doet ut wel!", zegt de man die eerder deze maand als carnavalsprins de scepter zwaaide. Terwijl de snijdende wind de gevoelstemperatuur danig onder het kwik laat zakken, opent Bob Zijlstra de waterput om de juiste kraan te zoeken zodat later op de dag het eerste laagje water op het plastic kan worden gespoten. Bob is zo'n beetje gebombardeerd tot 'ijsmeester'. Hij heeft zich graag achter de plannen van zijn vrouw geschaard en zal samen met een groep vrijwilligers ook 's nachts gaan sproeien. ,,We moeten natuurlijk wel even het wiel uitvinden, maar hopen dat het plannetje ook gaat werken", vertelt Bob terwijl zijn hoofd in de waterput steekt.

Claartje is enorm enthousiast over alle toegezegde hulp en over het feit dat haar initiatief in Liempde breed gedragen wordt. Toen ze wethouder Peter van de Wiel belde, gaf die direct aan dat hier wel een 'potje' voor was bij de gemeente. ,,De sleutel van de waterput is door mijn man opgehaald bij de gemeentewerf, het zeil voor de ijsbaan is geregeld en via Jan van den Akker hebben we houten spoorbielzen gekregen. We hopen vandaag het eerste laagje van twee centimeter water te kunnen aanbrengen. Het terrein wordt nu eerst ontdaan van kiezels en takjes, vervolgens gaan we het zeil uitrollen en dan gaan we besproeien", aldus Claartje.

Ondertussen hebben diverse Liempdse ondernemers aangegeven dit evenement te willen sponsoren met koek en zopie en café Het Huukske heeft aangeboden dat de kroeg de komende dagen gebruiken mag worden als uitvalsbasis, geeft projectleider Claartje aan. Vanaf maandag 26 februari kan dagelijks van 10.00 tot 22.00 uur geschaatst worden. Zolang het blijft vriezen uiteraard.

Meer informatie over de ijsbaan is te vinden op Facebook.