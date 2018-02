Verhalenproject De Verschilmakers van de Witte Zusters is genomineerd voor... >>

Lichaam gevonden in de Dommel

De politie meldt dat dinsdagmiddag omstreeks 14.00 uur in rivier De Dommel nabij de Florijn in Boxtel het lichaam van een man is aangetroffen. Forensisch experts zijn gestart met een onderzoek en worden hierbij ondersteund door de brandweer.

Een voorbijganger ontdekte het lichaam en sloeg alarm. Onderzoek van de politie wees uit dat het lichaam van een man is. De politie laat via Twitter weten dat het levenloze lichaam op een andere plek verder wordt onderzocht om meer duidelijkheid te krijgen over de doodsoorzaak en de identiteit van het slachtoffer.