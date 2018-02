Lezing door Messchaert en Hartmann bij Ars Vivendi

Oud-huisarts Leopold Messchaert en diens partner Threes Hartmanns geven vandaag, zondag 18 februari om 14.00 uur een lezing in de protestantse kerk aan de Clarissenstraat over hun vrijwilligerswerk in Zambia. De belangstelling voor de lezing die georganiseerd wordt door cultureel genootschap Ars Vivendi is overweldigend groot: Messchaert en Hartmanns staan voor een uitverkocht huis. Maar geïnteresseerden die misgrepen, krijgen nog een kans...

In december verscheen in deze krant een prominente aankondiging van de lezing door Messchaert en Hartmanns. Die leidde ertoe dat het maximaal aantal kaartjes rap was uitverkocht, meldde secretaris Norbert Klok onlangs. Omdat er zoveel aanmeldingen zijn, besloot Ars Vivendi na overleg met Messchaert en Hartmanns te peilen of er animo was voor nóg een lezing. Een oproep daartoe toonde aan dat die belangstelling er inderdaad is. Daarom houdt Ars Vivendi een tweede voordracht. Die vindt plaats op zondag 18 maart, eveneens in de protestantse kerk aan de Clarissenstraat 18.

Mensen die reageerden via e-mail ontvingen afgelopen week bericht en kunnen kaarten à 7,50 euro reserveren via e-mail: arsvivendi@home.nl. De entreeprijs kan worden overgemaakt op IBAN-nummer NL59 KNAB 0255 7851 27 op naam van J. Crusio en onder vermelding van 'Dokter Leopold'.

OP DE FOTO: Leopold Messchaert en zijn partner Threes Hartmanns vertoefden jarenlang in Zambia. Vandaag houden zij daarover de eerste lezing in de uitverkochte protestantse kerk aan de Clarissenstraat. Geïnteresseerden die misgrepen, kunnen zich aanmelden voor een tweede bijeenkomst die op zondag 18 maart plaatsvindt. (Foto: Albert Stolwijk).