Leutvirus grijpt om zich heen...

Op de foto: Prins Donald V waggelt met adjudant Michel Vessies voorop in de leutpolonaise. (Foto: Hans van Doorn).

Het kan niemand ontgaan. Ook in het verspreidingsgebied van Brabants Centrum maken de carnavalsprinsen steeds vaker hun opwachting, al dan niet uitbundig zwaaiend in een lange of korte polonaise. Het Boxtelse Eendengat staat dit weekeinde bol van de activiteiten...

Het laatste weekeinde vóórdat de leutvierdaagse losbarst, startte gisteravond in Lennisheuvel, waar een uitverkochte zaal met volle teugen genoot van het uitverkochte Snertconcert door de Beyersland Kapel. Het muziekfeest beleeft zaterdagavond 3 februari, in het bijzijn van prins Donald V en zijn gevolg, een reprise waarvoor alle kaartjes ook al lang vergeven zijn. De Eendengatse pretpotentaat is 's middags, samen met jeugdprins Xander en jeugdprins Silke aanwezig op het Drieka Habrakenbal, dat CV De Natneuzen jaarlijks organiseert in zaal De Adelaar. Morgen, zondag 4 februari is zijne doorluchtige hoogheid eregast tijdens het Seniorencarnaval van CV De Agterblijvers in de Tijberzaal van het Baanderherencollege.

In de editie van komende week blikt Brabants Centrum, die sinds 2001 het predicaat 'Staatscourant van Eendengat' draagt, terug op de festiviteiten. Daarnaast biedt de krant donderdag een uitgebreid overzicht van het pretrooster tijdens de carnavalsdagen van 9 tot en met 13 februari. Niet uitsluitend van Eendengat, maar natuurlijk ook van Ploegersland (Liempde), Oggelvorsenpoel (Esch) en Mullukzuipertjesland (Gemonde).