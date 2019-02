Lekker Lennisheuvel valt in de smaak bij BC - leden

De stemmen zijn geteld, de leden van Brabants Centrum hebben gesproken. Zij hebben bepaald welke negen evenementen in 2019 zeker extra steun ontvangen van de stichting. Ingrid van Veen, mede-organisator van Lekker Lennisheuvel, is blij verrast met de top-notering van het evenement.

,,Hartstikke leuk. Stichting Brabants Centrum gaf altijd al de nodige ondersteuning aan Lekker Lennisheuvel. Alle hulp blijft natuurlijk welkom. We komen daar zeker bij stichting Brabants Centrum op terug. Wat ik wel kan onthullen is dat de vierde editie van Lekker Lennisheuvel extra bijzonder is. We werken in 2019 samen met kindervakantiewerk Lennisheuvel, dat vijftig jaar bestaat. Ik denk dat we elkaar kunnen versterken. Dubbel feest dus."

OP DE FOTO: Ingrid van Veen is mede-organisator van Lekker Lennisheuvel. Ze neemt ook aan het evenement deel. (Foto: Linda van de Wiel, 2017).