Landgoed Velder verliest We Are Electric

Op de foto: Martin Garrix stond in 2018 op het podium van We Are Electric en was een van de grootste publiekstrekkers van het festival. (Foto: Peter de Koning).

Dancefestival We Are Electric krijgt geen vervolg op Landgoed Velder in Liempde. De organisatie heeft de stekker uit het meerdaagse zomerevenement getrokken. Dat laat zij weten op haar Facebookpagina. De reden is dat het steeds lastiger is geworden om grote namen op het podium te krijgen.

,,Het aantal artiesten uit de elektronische dance-muziek wordt steeds kleiner. De poel waar we uit vissen raakt leeg en daarmee ook het festival qua bekende namen. We stoppen daarom op het hoogtepunt", aldus de organisatie.

De afgelopen twee jaar vond het festival plaats op Landgoed Velder. Onder meer Eric Prydz, Martin Garrix, Chemical Brothers en Disclosure deden Liempde aan tijdens het dance-weekend in juli. Daarvoor werd het festijn op het E3-strand in Eersel gehouden.

Donderdag meer over het stoppen van We Are Electric.