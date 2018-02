Kwakbollekes zetten Esch alvast 'op zunne kop'

De kinderoptocht van Oggelvorsenpoel was gevuld met bouwvakkers, professoren, heksjes, voetballers, ingewikkelde figuren en van alles wat 'op zunne kop' kon. Dat is namelijk het carnavalsthema dit jaar: 'We zetten Esch op zunne kop'. Bovenal was vooral veel creativiteit te zien. De kwakbollekes gaven daarmee carnaval in de Oggelvorsenpoel een feestelijke aftrap.

Er waren elf deelnemende groepen of groepjes in deze kinderoptocht en dat is een mooi getal, zeker gezien het relatief kleine aantal kinderen in Esch. Nog mooier om te zien was de vindingrijkheid. Zo wonnen Buurman & Buurman (Sjoerd en Teun) een terechte eerste plek in de categorie 'individueel', met slechts een kruiwagen en een grote letter 's', die ze samen met de toeschouwers 'op zunne kop' zetten. Maar ook de groepjes die niet de eerste prijs haalden, blonken uit in creativeit. Zoals de kleine heksjes die Esch 'omtoverden': het bejaardenhuis werd een disco; de kerk een moskee en Esch… werd Boxtel. En een groepje hele 'ingewikkelde' jongens, met een act die niemand snapte, terwijl ze gewikkeld waren in meters verband.

Interactiviteit en vrolijkheid voerden de boventoon, bij alle deelnemende kwakbollekes. Uiteraard werd de stoet afgesloten met de prins(ess)enwagen, met een trotse prinses Anou bovenop de wagen, samen met haar ceremoniemeester Eschy, adjudant Teun, de raad van elf en het feestteam. In de categorie kleine loopgroep wonnen De Dolle Kikkers (Julian, Phileine en Daan) en in de categorie grote loopgroep De Voetbalplaatjes (Stijn, Finn, Emile, Sem en Sim).