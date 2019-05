Kunst verbindt op Baarschot

In de tuin van het monumentale woonhuis van Friso en Rini Plantema aan de Baarschot in Esch heeft wethouder Adriënne Verschuren van de gemeente Haaren zaterdag de buitenexpositie Verbinding geopend. Twintig beeldend kunstenaars tonen ook de komende twee weekeinden nog hun werk.

De expositie, met ook workshops, is ingericht door stichting Haaren in Beeld & Geluid, KuBra (een samenwerking van ruim honderd Brabantse kunstenaars) en Loes Foundation. 'Verbinding' is op zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur gratis toegankelijk en duurt tot en met 26 mei.