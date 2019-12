Koppie - Au: aandacht voor hersentumor jeugd

Op de foto: Marjet Strik uit Oss (links) en Margriet van Weert uit Boxtel houden vandaag een inzameling voor stichting Koppie-Au in winkelcentrum Oosterhof. (Foto: eigen collectie).

Stichting Koppie-Au zamelt geld in voor onderzoek naar hersentumoren bij kinderen. Zaterdag 30 november zijn vrijwilligers van de organisatie tussen 10.00 en 17.00 uur in het Boxtelse winkelcentrum Oosterhof om uitleg te geven en te collecteren. Ook worden cadeautjes verkocht waarvan de opbrengst naar Koppie-Au gaat.

Jaarlijks wordt bij zo'n 130 kinderen een hersentumor ontdekt; in ongeveer de helft van de gevallen is die kwaadaardig. De overlevingskansen van deze kinderen is gering en daarom is onderzoek hard nodig, vinden vrijwilligers Marjet Strik uit Oss en Margriet van Weert uit Boxtel. Dit tweetal bemant een informatiekraam van stichting Koppie-Au in winkelcentrum Oosterhof. Daar worden zelfgemaakte cadeautjes verkocht en kunnen mensen ook een donatie achterlaten.

Kinderen horen een onbezorgde jeugd te hebben, aldus Strik. ,,Zij moeten kunnen spelen en zich ontwikkelen in een vrije en veilige omgeving. Het zijn vaak de grotere stichtingen die bij mensen bekend zijn, maar we moeten letterlijk en figuurlijk 'de kleintjes' niet vergeten. Zij verdienen een kans. En dat kan door ons te steunen in de strijd tegen deze onderbelichte vorm van kinderkanker." Stichting Koppie-Au werkt enkel met vrijwilligers, benadrukt ze.

Donaties gaan naar onderzoeken en kunnen worden overgemaakt op IBAN-nummer NL81 RABO 0161 8252 49.