Koen de Kort zet zichzelf op de 87e plek in de Tour de France

Nog maar koud terug van het Nederlands kampioenschap wielrennen schreef Koen zich zondag als eerste deelnemer in voor Tourspel Liempde bij café D'n Durpsherberg. De Liempdse wielrenner schat in dat hij in de Tour de France eindigt op de 87e plek. Koen is koerskapitein en meesterknecht tijdens de Ronde van Frankrijk. Hij zet de lijnen uit en moet diverse teamgenoten uit de wind houden. Vooral de zogeheten 'kasseienrit' wordt een belangrijke etappe en de Liempdse achtergrond van Koen kan daarin nog een belangrijke rol gaan spelen.

Even voor de finish van het NK leek de Liempdse profrenner op weg naar een overwinning: op het terras van café D'n Durpsherberg werd hem nog diverse malen een oprechte 'wat jammer' toegeschoven. Het mocht niet zo zijn, maar van enige chagrijn was niets te merken bij de goedlachse sportman tijdens zijn inschrijving voor het Extra Tourspel, een onderdeel van Tourspel Liempde waarbij mensen voor twee euro kunnen raden op welke plek Koen eindigt. ,,Hopelijk win ik nog iets", grapte hij na de dankwoorden voor zijn ambassadeurschap.

Dat Koen is opgegroeid in Liempde, is algemeen bekend. Minder bekend is echter dat zijn Liempdse achtergrond een belangrijke rol kan spelen in deze editie van de Tour. Want dit jaar is een kasseienrit opgenomen in het rittenschema. Om precies te zijn etappe negen van Arras naar Roubaix. En laat Koen nou net opgegroeid zijn met de Liempdse kinderkoppen. ,,Ik denk dat ik altijd wel goed reed op kasseien, in de jeugd al. Toen ik bij wielervereniging Schijndel zat, namen we in België veel deel aan die wedstrijden. Maar ook hier in Liempde en plaatsen als Oirschot moest ik er vaak overheen."

STUITEREN

Koen pakt niet veel prijzen, maar dat hij in 2004 Parijs-Roubaix als 22-jarige won bij de beloften was geen toeval. Zijn ploeg Trek-Segafredo zet nu hoog in op de rit van Arras naar Roubaix. ,,Die etappe is absoluut belangrijk voor onze ploeg. Dat is een kans op een overwinning."

Teamgenoot John Degenkolb won al eerder Parijs-Roubaix, de bekendste wedstrijd over kasseien in het wielrennen. Maar het is ook een kans op tijdswinst in het klassement voor ploeggenoot Bauke Mollema: ,,Klassementsrenners zijn vaak te licht; die stuiteren alle kanten op. Je ziet dat wel eens op die slowmotion beelden terug", vertelt Koen. ,,Bauke rijdt beter op kasseien dan andere kopmannen in de Tour. Alberto Contador (voormalig kopman van Trek-Segafredo - red.) was ik wel eens kwijt, maar Bauke vecht tenminste nog om in mijn wiel te blijven."

De 35-jarige Koen is wat zwaarder dan de lichte klassementsrenners die doorgaans rond de 60 kilogram wegen. Zoals een meesterknecht betaamt, zal hij zijn Nederlandse ploeggenoot Mollema dan ook naar een topnotering moeten fietsen. De carrière van de in Liempde opgegroeide fietser staat voornamelijk in teken van het in dienst rijden van anderen. ,,Dit jaar ben ik koerskapitein, dat is een soort coach op de fiets. Vaak zie ik zaken tactisch goed in. Bijvoorbeeld als een wind komt opsteken, dan kan daardoor het peloton in tweeën breken." En op die momenten is het belangrijk om als ploeg niet achteraan te bungelen met tijdsverlies als gevolg.

36 JAAR

De renner, die in 1997 begon met de sport omdat toentertijd door Liempde het peloton van de Tour de France reed, staat komend weekeinde aan de start van zijn zevende Ronde van Frankrijk. Hoewel de fietser in augustus 36 jaar wordt, wil hij van nog geen wijken weten. ,,Het is nu nog te leuk en de ploeg waardeert nog steeds wat ik doe. Dus ik moet nog zeker twee tot drie jaar meekunnen."

Of Koen daarna gaat afbouwen op Liempdse kasseien, is nog koffiedik kijken. ,,Op zijn minst kom ik hier nog héél vaak op bezoek", lacht hij. (Foto: Gerard Schalkx. Illustratie: Carro Lenselink).

Vandaag is het nog mogelijk om in te schrijven voor Tourspel Liempde vanaf 14.00 uur in café D'n Durpsherberg aan de Dorpsstraat. Online kunnen de lijsten en het Extra Tourspel ook ingevuld worden.