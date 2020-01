Klein Kindercentra haalt 200 euro op voor Wensambulance

De kerstgedachte heerste tijdens de feestdagen ook bij Klein Kindercentra. Het Boxtelse kinderdagverblijf aan de Ons Doelstraat hield haar jaarlijkse Winterfeest. De opbrengst werd ook dit keer opgedragen aan een goed doel. De opvang haalde tweehonderd euro op voor stichting Wensambulance Brabant.

Het Winterfeest is, net als het Zomerfeest, speciaal voor de familieleden van de jeugd van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Voor de kinderen waren er binnen- en buitenspelletjes. Ook was er een green screen, waar bijzondere foto's gemaakt konden worden en maakten kinderen kennis met verschillende muziekinstrumenten. Voor ouders was er een hapje en een drankje.

OPTREDEN

Klein Kindercentra sponsort meerdere goede doelen op regelmatige basis, zoals lokale sportclubs en de Kinderboerderij Boxtel. Zij krijgen allen een bijdrage. Daarnaast wordt tijdens het Winterfeest geld opgehaald door middel van collectebussen, via een kerstmarkt of een loterij. Tijdens deze editie gaf de jeugd van het kinderdagverblijf een spetterend optreden voor het aanwezige publiek. De collecte die daarop volgde, bracht tweehonderd euro op voor de Wensambulance.

Directeur Adriaan Haans van Klein Kindercentra ging donderdag op pad met enkele kinderen om de cheque, die zij zelf geknutseld hadden, te overhandigen aan chauffeur Barry van Brakel van Wensambulance Brabant. De kinderen mochten een kijkje nemen in de speciale ziekenwagen. De directeur beloofde zich vaker in te zetten voor de stichting die de laatste wens van terminaal zieke mensen in vervulling laat gaan.