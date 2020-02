Klachten over gladheid Raapakkerbrug na valpartij met letsel

Roy Heijmans werkt als pizzabezorger bij Domino's. Een van zijn collega's is donderdag met de scooter op de Raapakkerbrug gevallen en hijzelf is er ook al eens uitgegleden. ,,Mijn collega heeft nogal wat gekneusd", aldus Heijmans. ,,Wat mij betreft mag er ander wegdek op."

Vorig jaar waren er ook al klachten over het gladde brugdek. Het Boxtelse college van burgemeester en wethouders gaf toen aan dat vervanging van het wegdek kapitaalvernietiging zou zijn. Winkelhaken in het synthetische rubber zijn gerepareerd en de brug is met een hogedrukspuit gereinigd. Er glijden echter nog steeds mensen uit. Lees donderdag het complete verhaal in Brabants Centrum. Foto: Peter de Koning, 2019.