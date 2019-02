Kindervakantiewerk timmert met Brabants Centrum aan de weg voor Boxtelse jeugd

,,Super, ik ben echt verrast!", zegt Steffie van de Vorstenbosch van Kindervakantiewerk Boxtel. Enkele honderden kinderen kunnen in de laatste week van de zomervakantie hun lol niet op tijdens het evenement, dat samen met Buurtsport Boxtel wordt gehouden. De leden van stichting Brabants Centrum zetten de klusweek op de vierde plek van hun favoriete Boxtelse evenement. En Brabants Centrum gaat de vakantieweek in 2019 daarom extra ondersteunen.

,,We proberen het ieder jaar te redden met de middelen die we hebben", geeft Steffie aan. ,,We maken gebruik van wat sponsoring. Zo doen we extra voordelig inkopen via de plaatselijke Albert Heijn. Maar we moeten het voornamelijk van de bijdragen van ouders hebben: die betalen twaalf euro per kind."

Steffie kan spontaan al flink wat wensen bedenken voor de extra steun die Brabants Centrum biedt: oproepen aan vrijwilligers, de kosten van het springkussen dat jaarlijks redelijk in het budget hakt en het bereiken van ouders met een smalle beurs: ,,Zodat we kunnen regelen dat kinderen voor wie geen bijdrage mogelijk is, toch mee kunnen doen", licht Steffie toe.

De medeorganisator gaat binnenkort met de rest van de vrijwilligers alle wensen in kaart brengen. Vervolgens gaat de organisatie in gesprek met stichting Brabants Centrum om te kijken hoe zij ondersteuning moeten krijgen.

OP DE FOTO: Steffie van de Vorstenbosch heeft wel wensen in gedachten die dankzij de extra ondersteuning wellicht gerealiseerd kunnen worden. (Foto: Peter de Koning).