Kinderen krijgen gratis kerstcadeaus

Kinderen uit Boxtelse gezinnen met een smallere beurs, zullen de komende kerstdagen niets te kort komen. Drie plaatselijke ondernemers delen vrijdag 20 en zaterdag 21 december gratis cadeaus uit in de Rechterstraat in het pand waarin voorheen de Etos was gevestigd. ,,We gaan de komende maand speelgoed inzamelen", aldus initiatiefneemster Natasja Willems van Natasja Fashion.

Samen met de ondernemers Yasmine Melis en Leonie Smits van respectievelijk sigarenmagazijn Voets en lunchroom De Deugniet heeft Willems de organisatie in handen van de sociale speelgoedwinkel. Iedereen die ook wil bijdragen, kan daarvoor cadeaus afgeven bij Natasja Fashion aan de Rechterstraat. Op de uitgiftedagen in december komt de kerstman langs en is er warme chocomel te krijgen. ,,Wie precies wel en geen presentjes hoort te krijgen, kunnen we niet helemaal waterdicht krijgen. We hebben in ieder geval de samenwerking met de Voedselbank gezocht", licht Willems toe. ,,We richten ons op de groep die het financieel wat minder heeft. Maar als er toevallig wat cadeaus gaan naar kinderen buiten die groep, gaan we daar niet moeilijk over doen."

Verschillende ondernemers zijn al aangehaakt, zegt Willems: ,,Dinsdag kreeg ik een filmpje doorgestuurd van Jonas Textielbedrukking dat op bedrijventerrein Ladonk is gevestigd. Daar worden nu allemaal kerstmutsen bedrukt voor de actie."

OPWELLING

De ondernemer vindt het wrang dat sommige kinderen in Boxtel tijdens de kerstdagen niet aan hun trekken komen. ,,Ik zag een programma op televisie voorbijkomen waarin kinderarmoede werd besproken. Dat vond ik zielig. Dus in een opwelling heb ik de eigenaar van het pand waar de Etos in zat, gebeld en die wilde graag meewerken." Bovendien was het gisteren dertig jaar geleden dat de Verenigde Naties de Verklaring van de Rechten van het Kind aannam.

Ook de gemeente prijst het initiatief. Gisteren reikte wethouder Eric van den Broek namens Boxtel een ondernemersvoucher ter waarde van 1.000 euro uit. Deze cheques worden gegeven uit het economisch stimuleringsbudget van de gemeente, dat Van den Broek in zijn eerste termijn als wethouder opzette. De vouchers worden uitgereikt aan zelfstandigen die een positieve bijdrage leveren aan de lokale economie.

OP DE FOTO: Ondernemers Yasmine Melis (rechts), Natasja Willems (tweede van rechts) en Leonie Smits (niet op de foto) startten woensdag de sociale speelgoedwinkel in een pand aan de Rechterstraat waar voorheen de Etos was gevestigd. (Foto: Albert Stolwijk).

DISCLAIMER: In de krant van donderdag 21 november werd José Gerrits (tweede van links op de foto) van lingeriezaak Per Tutti per abuis aangeduid als Leonie Smits van De Deugniet, die niet bij de foto aanwezig kon zijn. Haar dochter (links op de foto) bleek echter een waardig vervangster.