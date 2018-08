Kinderen klussen in laatste vrije dagen

Honderden kinderen hameren en zagen erop los volgende week. In Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch worden dan de plaatselijke bouwdorpen georganiseerd. Met een aantal bijzondere edities: in Boxtel wordt het Kindervakantiewerk voor de vijfde keer in de huidige opzet gehouden, in Liempde vindt de Jeugdvakantieweek alweer voor het tiende jaar plaats. Een overzicht van wat iedereen te wachten staat...

Onder de noemer 'Feestje!' wordt het eerste lustrum van het Boxtelse Kindervakantiewerk gevierd. Van woensdag 15 tot en met vrijdag 17 augustus kunnen de kinderen spelen, knutselen en timmeren. Ook worden er allerlei sportactiviteiten gehouden. De laatste dag barst het feestje pas echt los met een disco. Het evenement bij brede school De Wilgenbroek vindt woensdag en donderdag plaats tussen 09.30 uur. Op vrijdag is het Kindervakantiewerk van 13.00 tot 19.00 uur.

Stichting Jeugdvakantieweek (JVW) in Liempde viert haar tienjarig bestaan eveneens uitbundig. Wat heet: op de laatste dag wordt zelfs - mede dankzij de bijdrage van Tourspel Liempde in 2017 - een heuse dj-school ingevlogen. Press Play uit 's-Hertogenbosch zal op de laatste dag, vrijdag 17 augustus alle circa 250 kinderen een korte dj-cursus geven. Daarna wordt het 'Feestpop-festival' gehouden achter jeugdhuis Pius X. Op die dag wordt ook de uitslag van de loterij bekend gemaakt. Mensen kunnen voor vijf Op Liemt Gemunt-muntjes één lot kopen. Het Liempdse bouwdorp gaat dinsdag 14 augustus van start om 09.30 uur en de overige dagen om 10.00 uur. Vrijdag is tussen 15.30 en 16.15 uur de afsluiting en bezichtiging van de hutten.

BOSCHEIND

In Lennisheuvel hameren de jeugdige klussers er vanaf woensdag 15 augustus op los bij gemeenschapshuis Orion. Vorig jaar deden bijna honderd kinderen uit het dorp mee aan het plaatselijke Kindervakantiewerk. Deze editie staat in het teken van het thema 'camping'. Woensdag beginnen de kinderen vanaf 09.30 uur, donderdag 16 augustus om 13.00 uur en vrijdag vindt de afsluiting met ouders plaats vanaf 18.30 uur in natuurpark Boscheind.

Ook de Essche jeugd gaat aan de slag met het maken van hutten op de Venakkers. Maandag 13 augustus gaat om 10.00 uur de eerste spijker in het hout tijdens Bouwdorp JESch. De afsluiting is woensdag 15 augustus, dan kunnen kinderen spulletjes verkopen.

OP DE FOTO: Bouwdorp JESch vierde vorig jaar haar vierde lustrum. Dit jaar zijn Kindervakantiewerk Boxtel en Jeugdvakantieweek Liempde aan de beurt om nog eens extra feest te vieren vanwege het respectievelijk vijf- en tienjarig bestaan. (Foto: Peter de Koning).