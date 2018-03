Kiezers druppelen binnen bij waterschap

Bij de vrijwilligers die het stembureau in het Waterschapshuis aan de Bosscheweg bemannen zit de sfeer er goed in. ,,Kiezers komen al de hele dag binnen gedruppeld, de drukte komt dus met golven." Frans van Oorschot, Ans Kuilman, Janneke Mulder en Jaap Verheij grinniken er nog eens om: ,,We zitten hier de hele dag, dus het moet wel een beetje leuk blijven."

Om half zeven was Van Oorschot al in het gemeentehuis om de spullen voor het stemlokaal op te halen. ,,Dat was toen al open, daar verbaasde ik me nog over", zegt hij met een knipoog. Er worden door de vier vrijwilligers wat grapjes gemaakt, maar zodra een kiezer binnen komt, wordt weer serieus gedaan. Iedereen zet een vriendelijke glimlach op en zorgt dat de stempassen op de goede wijze worden ingenomen en op de juiste stapel belanden. ,,Er komt veel meer bij kijken dan alleen maar wat zitten en stemmen tellen", vertelt Mulder. ,,Er zijn veel regeltjes. Zelfs de volgorde van de vrijwilligers aan de tafel ligt vast." Mulder bemant nu voor de tweede keer een stembureau en vindt het leuk om te doen, al kost het haar wel twee vrije dagen. ,,Maar dat heb ik er graag voor over, ik doe het voor de democratie."

Die insteek hebben veel stemmers woensdag. Zo ook Herbert en Anneke Leerdam: ,,We hebben in Nederland het recht om te gaan stemmen, het zou dom zijn om dat niet te gebruiken", zegt Herbert. Zijn vrouw vult aan: ,,Wie niet gaat stemmen, maar wel klaagt over de politiek, heeft geen recht van spreken." Het echtpaar vervult daarom al jaren samen zijn burgerplicht. ,,Na 55 jaar zitten we qua politieke gedachte wel op één lijn. We praten er niet veel over, maar op de weg hier naar toe hebben we het er toch nog even over gehad. Het blijkt nog steeds overeen te komen."

Voor Patricia Kuiper ligt de politieke keuze wat anders. Tot een dag voor de verkiezingen wist ze niet naar welke partij haar stem zou gaan. ,,Ik heb de programma's doorgenomen, maar het is allemaal nogal vaag. ik mis de concrete plannen." Toen ze dinsdagavond laat nog een flyer binnenkreeg was haar keuze echter snel gemaakt. ,,In die folder werd een andere partij te kijk gezet, zonder dat die kon reageren. Dan ben je in mijn ogen niet netjes campagne aan het voeren."

De vrolijke sfeer in het stemlokaal slaat ook over op de mensen die binnen komen. Een kiezer grapt nog even nadat hij uit het hokje stapt: ,,Zo dit stembiljet mag meteen de kliko in."

(Foto: Rens van den Elsen).