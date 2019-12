Kerstactie Jacob - Roelandslyceum levert enorm bedrag op voor Cochabamba

De kerstactie van het Jacob-Roelandslyceum heeft dit jaar, inclusief veiling en natellen, maar liefst 14.641,52 euro opgeleverd. Een enorm bedrag dat ten goede komt aan arme straatkinderen in het Boliviaanse Cochabamba.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk reist een aantal leerlingen van het JRL af naar Bolivia om daar bij te dragen aan extra kansen voor de straatkinderen van Cochabamba. De reis betalen de leerlingen zelf. Tijdens de kerstactie zet de hele school zich op tal van manieren in om geld in te zamelen voor het project. Er worden spullen verkocht, net als al of niet zelfbereide etenswaren, spellen gedaan, optredens gegeven, allemaal in de sfeer van kerst.

(Foto: Jacob-Roelandslyceum)