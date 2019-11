Kèk Liemt presenteert boek 'Gerard Schalkx onze dorpsfotograaf'

Heemkundestichting Kèk Liemt heeft vanmiddag in de Boxtelse raadszaal het boek 'Gerard Schalkx onze dorpsfotograaf. Zestig jaar fotografie in Liempde en Het Groene Woud' gepresenteerd. Deze uitgave bevat de meest belangwekkende foto's van Liempde van de hand van fotograaf Gerard Schalkx en brengt de ontwikkeling van het dorp sinds eind jaren zestig in beeld. ,,Er zijn uiteindelijk duizenden foto's voor doorgenomen", zegt Schalkx. Behalve het boek brengt hij een gedichtenbundel in Liempds dialect uit.

Aan het boek is een tentoonstelling gekoppeld. Bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd staat van vrijdag 15 tot en met zondag 17 november vol met foto- en filmmateriaal over de laatste zestig jaar in Liempde. Heemkundestichting Kèk Liemt houdt dan de expositie Ontwikkeling van een actief dorp in beeld. Op zaterdag en zondag worden er elk uur verhalen en gedichten voorgedragen. Zondag is er vanaf 10.00 uur een fietstocht. De tentoonstelling is vrijdag open van 19.00 tot 22.00 uur en op zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

(Foto: Rens van den Elsen)