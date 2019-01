Juliëtte (17) uit Gemonde is de nieuwe jeugdwatergraaf

De zeventienjarige Juliëtte van Deutekom uit Gemonde is sinds het nieuwe jaar officieel de nieuwe jeugdwatergraaf van Waterschap De Dommel. ,,Ik houd van samenwerken en heb vaak creatieve ideeën. Deze vaardigheden wil ik graag verder ontwikkelen en inzetten om als jeugdbestuurslid van waterschap De Dommel jongeren waterbewust te maken. Ik heb zin om aan de slag te gaan!", zegt de Gemondse.

Juliëtte volgt Nine van Hemert op die daarvoor drie jaar de positie invulde. De opvolgster gaat zich zowel landelijk als voor De Dommel inzetten om meer jongeren te betrekken bij het oudste overheidsorgaan van Nederland. De zeventienjarige zit op het gymnasium in Sint-Michielsgestel. Ze houdt van vakanties, schaatsen, zit op aikido en bij een boekenclub.

Als jeugdbestuurslid van het waterschap is zij de jongerenambassadeur in het Dommelgebied, waar óók Gemonde, Boxtel, Liempde, Esch en Lennisheuvel deel van uitmaken. Ook is zij vertegenwoordigd in het landelijk jeugdwaterschap. Dit is een initiatief van de gezamenlijke waterschappen om jongeren in Nederland te betrekken bij waterbeheer in eigen land. ,,Niet alleen hebben de beslissingen die waterschappen nemen op het gebied van waterbeheer directe gevolgen voor de jongeren van nu, ook liggen er in de nabije toekomst grote uitdagingen voor een nieuwe generatie waterdeskundigen", aldus een woordvoerder van De Dommel.

OP DE FOTO: Juliëtte van Deutekom werd 21 december geïnstalleerd als jeugdwatergraaf door inmiddels voormalig watergraaf Peter Glas. (Foto: Waterschap De Dommel).