Leerlingen Sint-Petrusschool zwaaien groep 8 uit voor kamp

46 minuten geleden

De leerlingen van basisschool Sint-Petrus aan de Burgakker zwaaiden maandagochtend de scholieren van groep acht uit. Zij vertrokken voor bijna een weekje plezier tijdens hun schoolkamp in Bladel.

Op vrijwel alle scholen is het een jaarlijkse traditie: het groep-acht-kamp. Een aantal dagen met de hele klas leuke activiteiten ondernemen met de leerkrachten en vrijwilligers. Het is immers hun laatste jaar op de school waar ze acht jaar van hun leven hebben doorgebracht. Maar waar de meeste leerlingen vrij geruisloos vertrekken naar hun bestemming, pakt de Sint-Petrusschool dat iets anders aan. Daar zwaaien alle leerlingen hun schoolgenoten feestelijk uit.

,,Dat doen we eigenlijk al jaren, maar niet in de coronaperiode. Vorig jaar hebben we dit ook nog niet zo gedaan. Maar nu het weer kan, zien we hoe leuk het is en hoe leuk de kinderen het vinden”, vertelt een woordvoerder van de school.

PLEZIER

De groep-achters zijn nu op kamp bij de Vorselse Molen, een groepsaccommodatie in Bladel. Daar wacht hen vier dagen plezier. Er zijn sport- en spelactiviteiten, een tocht in donker en de leerkrachten komen woensdagmiddag op bezoek. Dan wordt er steevast een potje volleybal gespeeld tegen de leerlingen. En natuurlijk sluit het kamp af met een bonte avond. Donderdagmiddag zijn de 29 kinderen en hun begeleiding weer terug in Boxtel.