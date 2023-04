‘Ik ga zeker als vrijwilliger terug’

1 uur geleden

Een onvergetelijke ervaring. Zo omschrijft Suze van Geel (15) uit Boxtel de reis die ze onlangs maakte. De scholiere van gymnasium Beekvliet werd door haar school en Stichting Edukans uitgekozen om in Oeganda jeugd te stimuleren langer naar school te gaan.

Het belang van goede scholing is enorm, weet Suze: ,,Met een opleiding kun je zóveel meer bereiken.”

Ze had totaal niet verwacht uitgekozen te worden, maar samen met schoolgenoot Bruno de Groot uit Vught werd Suze uitverkoren als een van de vierde- of vijfdejaars leerlingen die mee mogen met de jaarlijkse reis. En dan te bedenken dat de gymnasiaste niet eens wilde solliciteren. ,,Papa haalde me over door te zeggen dat een sollicitatieprocedure leerzaam is, ongeacht de uitkomst. En ik kwam de eerste ronde door. Tijdens de tweede ronde moest ik een presentatie geven over mijn motivatie. Toen ik werd uitgekozen, kreeg ik als feedback dat zichtbaar was dat ik oprecht mensen wil helpen. En dat is ook zo.”

ZENUWACHTIG

Na een aantal voorbereidingsdagen vlogen Suze, Bruno, een aantal kinderen van andere zogenoemde Edukans-scholen - onderwijsinstellingen die deelnemen aan het jaarlijkse project - en hun docenten naar Oeganda. ,,Ik besefte niet echt dat ik ging tot ik in het vliegtuig zat, hoewel ik twee dagen van tevoren opeens heel zenuwachtig werd. Ik vond het ook spannend dat ik geen telefoon mee zou nemen, maar achteraf was dit heel goed. Ik gebruikte de avonden om te praten met groepsgenoten en zo leerde ik in korte tijd allemaal nieuwe mensen kennen.”

De klik die Suze al snel had met groepsgenoten was prettig, want ze deed veel indrukken op. ,,Ik had een buddy, Jordan, een Oegandese jongen van mijn leeftijd. Hij ging de hele week met me mee naar alle activiteiten die we ondernamen”, vertelt ze. ,,Zo gingen we een dag naar school, bezochten we een markt en gingen we naar de kerk. Allemaal heel bijzondere ervaringen die me raakten. En wat heel erg opviel, was dat iedereen naar me keek en alle kinderen me wilden aanraken. Ik denk dat de meesten nooit eerder iemand met een blanke huid zagen.”

LIFE SKILLS

Maar Suze deed meer dan alleen bezoeken afleggen. Ze werkte met Jordan aan het onderwerp life skills. ,,Ik sprak met hem over de mogelijkheden voor zijn toekomst, zodat hij zich sterker gaat voelen. Kinderen in Oeganda hebben ook ambities maar beseffen niet altijd dat daar een lange studie bij kan horen. Een opleiding vergroot hun kansen. Ik hoop dat hij deze boodschap weer aan anderen meegeeft.” In Oeganda gaan veel kinderen naar school, maar de leerplicht houdt op na de basisschool.

GELD INZAMELEN

Hoewel Suze weer terug is in Nederland laten de ervaringen die ze opdeed in Oeganda haar niet los. ,,Bruno en ik zijn momenteel acties aan het bedenken om geld in te zamelen voor Edukans. Zij steunt met dit geld landen in de Sub-Sahara met materialen voor leerlingen, maar ook om docenten beter te scholen. Belangrijk werk.”

Ze vervolgt: ,,Ik ga zeker nog terug naar Oeganda. Voor of tijdens mijn vervolgstudie neem ik een tussenjaar en ga ik vrijwilligerswerk doen met kinderen. Absoluut.”

Doneren aan Edukans kan via https://gymnasium-beekvliet-2023.inactievooredukans.nl/.