What’s Up ontwerpers Roos, Anne & Syenna?

1 uur geleden

Voor leerlingen uit groep acht van de Angelaschool stond de afgelopen periode in het teken van ondernemen. In groepjes hebben zij allen een bedrijf opgezet met als thema: opbergen. Syenna van Nuland (12), Roos van der Veer (11) en Anne van Alphen (12) (op de foto van links naar rechts) hadden het er druk mee. Ze mochten onder meer een ontwerp maken voor de nieuwe inrichting van juwelier Cloc Caduc.

Wow, een eigen bedrijf! Hoe hebben jullie dat aangepakt? Syenna: ,,Dit project wordt elk jaar gedaan op onze school. Je leert wat er allemaal bij komt kijken en welke rollen je hebt. Wij zijn alle drie ontwerpers, maar er zijn ook kinderen die de financiën regelen, marketing en communicatie doen, produceren en verkopen. En er is een algemeen directeur.” Anne: ,,We hebben besloten pennenbakjes te maken. Om deze te bekostigen, moesten we klusjes doen als de vaatwasser uitruimen. Daarmee verdienden we ‘bizeuro’s’.” Roos: ,,Daarmee konden we materialen kopen voor de bakjes.”

Hoe vonden jullie de rol van ontwerper? Anne: ,,Heel leuk! Ik mocht van alles bedenken over opbergen en had een grote rol in onze groep.” Roos: ,,Klopt. En ik kon er heel veel creativiteit in kwijt.” Syenna: ,,Het is ook tof dat je iets bedenkt dat later ook gemaakt wordt.”

Wat hebben jullie ervan geleerd? Roos: ,,Ik heb geleerd hoe ik goed kan samenwerken en dat het belangrijk is te overleggen. Zo had iemand plots een poster opgehangen, daar raakte onze directeur van in de stress.” Syenna: ,,Onze afdeling financiën kwam erachter dat we te weinig geld hadden. We hebben toen extra klusjes gedaan om meer bizeuro’s binnen te halen.”

Vertel eens over jullie samenwerking met juwelier Cloc Caduc! Anne: ,,Om extra geld te verdienen, mochten we een ontwerp maken voor de inrichting van de winkel. Roos, Syenna en ik hadden de mooiste gemaakt, maar ik weet niet welk ontwerp gewonnen heeft.” NB: Wat de meiden ten tijde van het interview niet wisten, is dat eigenaar Koen Klop elementen van alle drie de ontwerpen gebruikt voor zijn winkel.

Tekst: Linda van de Wiel. Foto: Bas van den Biggelaar.