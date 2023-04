WSD laat jeugd aan werkplekken ‘proeven’

1 uur geleden

Een festival waar jongeren terecht kunnen die hulp nodig hebben bij hun zoektocht naar werk. Dat is Kwikfest. WSD is de organisator en wil op deze manier jeugd tussen 15 en 27 jaar kennis laten maken met hun initiatief Kwikstart.

Het evenement vindt plaats op donderdag 20 april bij boerderij ‘t Dommeltje op Hoog Munsel in Boxtel. Jongeren en professionals uit de hele regio kunnen zich voor Kwikfest aanmelden. Deelnemers kunnen onder meer heftruck rijden, graffiti spuiten, een workshop boksen of theatersport volgen en tevens kennismaken met verschillende werkplekken. Ook krijgen jongeren er informatie over een traject naar werk.

ONTWIKKELING

Het initiatief Kwikstart is tevens een community waar de jeugd haar verhalen kan delen met leeftijdsgenoten. De ontwikkeling staat centraal, met begeleiding, training en aandacht. Zo leggen jongeren de link tussen hun talenten en hun kansen op de arbeidsmarkt.

Kim Hagens, projectleider Kwikstart: ,,Wij willen zoveel mogelijk jongeren in de regio aan het werk helpen. Daarbij houden we rekening met hun mogelijkheden en kijken naar wat er wél kan. Dat kan voor de één bijvoorbeeld een werkweek van acht uur binnen WSD zijn of voor de ander 37 uur bij kringloopwarenhuis Het Goed of een bedrijf in de regio.”

Kwikstart begint 20 april om 12 uur en duurt tot 17.00 uur. Meer informatie en aanmelden via: www.wsdkwikstart.nl/kwikfest-2023.