What’s up Rex, Fije & Liz?

1 uur geleden

Ze hebben het druk met het vol krijgen van hun zogeheten braskaart. Rex Crielaers (7), Fije Verhagen (6) en Liz Rooijakkers (7) uit Gemonde. De drie klasgenootjes van groep 4 van basisschool Sint Lambertus nemen op tweede paasdag deel aan de eerste paasactiviteit die de vrijwilligers van stichting Dorpshuis De Stek organiseren. En daar hebben ze best wel het een en ander over te vertellen…

Wat is het hier gezellig! Hebben jullie het naar jullie zin? Liz: ,,Ja! Ik heb mijn hele braskaart al vol. Ik mag alleen nog een beker ranja halen.” Rex: ,,Ik heb ook al heel veel gedaan, zoals wortelwerpen. Ik mocht wortels door een gat gooien en ik had er drie door het gat van 75 punten. Ik had er in totaal dus tweehonderd…”

Fije: ,,Ik had driehonderd punten, maar ik heb het wel een paar keer gedaan.”

En wat hebben jullie nog meer gedaan? Rex: ,,Ik ging zaklopen tegen mijn vader. Ik heb van hem gewonnen. Niet met heel veel voorsprong, maar ook niet met heel weinig.”

Fije: ,,Ik heb vooral heel veel wortels geworpen. Want ik ken de meneer die daar bij staat. Hij heet Roland. En ik heb ook kegels omgegooid. Daar ben ik goed in.” Rex: ,,Ik ook, ik had ze allemaal om.” Liz: ,,Ik heb dat ook allemaal gedaan. Met zaklopen won ik van een jongen van 10 jaar, maar dat was omdat hij viel. Ik heb ook nog paasoren geknutseld en konijntje-prik gedaan. Ik had de ogen en het staartje op de juiste plek geprikt.”

Hebben jullie ook nog wat leuks gedaan op eerste paasdag? Fije: ,,Ik ben gisteren nar de Efteling geweest. dat was heel leuk. Of daar Pasen werd gevierd? Dat niet. Maar ik heb ook nog honderd paaseieren gevonden.”

Rex: ,,Ik heb ook paaseieren gezocht en gegeten. Ik heb er 24 gevonden. ik heb ze nog niet allemaal op hoor.” Liz: ,,Ik heb ook paaseieren gezocht en ik had er zes. in de middag hebben we gepicknickt in het bos met opa en oma.”