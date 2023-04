Scouts Boxtel op avontuur tijdens paasdagen

54 minuten geleden

Scouting Nederland organiseerde tijdens de paasdagen bijna negentig verschillende kampen door het hele land. Daar namen duizenden scouts aan deel, waaronder ook enkelen uit Boxtel.

De kampen boden een breed scala aan activiteiten zoals kampvuren, theater, primitief kamperen, koken, sterrenkijken, paardrijden, puzzelen en wandelen (hiken). Scouts konden zich samen met één of twee vrienden inschrijven voor een kamp dat hen het meest aansprak. Ongeveer vijftien jeugdleden uit Boxtel deden mee.

OP KAMPVUUR KOKEN

Pien (14), Lisa (15) en Laura (15) deden mee aan de Happyhike in Dwingeloo (Drenthe). Tijdens deze tweedaagse wandeltocht liepen de meiden bijna veertig kilometer met hun eigen slaapspullen op de rug. Zij zochten met behulp van kaart en kompas zelf de weg en volbrachten onderweg verschillende spelletjes. Bij aankomst op het kampeerterrein bouwden ze zelf een tent van landbouwzeil, ook wel bekend als een frietbuil, om in te overnachten. De avond brachten ze door rond het kampvuur met andere scouts uit het hele land.

Fien en Maaike (beiden 13) deden mee aan Expeditie Robinson in het Zeeuwse Kapelle. Tijdens dit avontuurlijke kamp werden ze getest op hun survivalskills. Om hun tegenstanders te slim af te zijn, was tactisch spel nodig. Ook moesten ze koken op een zelfgemaakt kampvuur.

MEER KILOMETERS

Danny en Milou, leiding bij Scouting Boxtel, organiseren samen met vrijwilligers van andere scoutinggroepen jaarlijks de Alphen Team X-perience. Scouts van 14 tot 18 jaar lopen tijdens dit weekend ongeveer 35 kilometer met hun tent en kampeeruitrusting. Op de tussenliggende posten krijgen ze uitdagende opdrachten en routetechnieken waarvoor ze slim en creatief moeten zijn.

Danny is enthousiast: ,,De beschikbare plaatsen waren ook dit jaar erg snel vergeven. Scouts zijn erg enthousiast over deze extra activiteiten. Ik vind het leuk om dit weekend te organiseren en zoveel verschillende Scouts en leidinggevenden uit het hele land te ontmoeten. Het is altijd erg gezellig en leuk. Mede dankzij het prachtige voorjaarsweer waren de deelnemers dit jaar erg fanatiek. De 35 kilometer die we gepland hadden werd daardoor voor de meeste groepjes ruim vijftig kilometer. Een hele prestatie, als je bedenkt dat ze hun eigen spullen ook mee moesten nemen.”