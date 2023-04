Bouwbedrijf deelt zeventig vogelhuisjes uit aan leerlingen Angelaschool

1 uur geleden

Vader Paul Groot van Tom en Isa die in groep 7 van de Angelaschool zitten, werkt voor Heijmans. Het bouwbedrijf uit Rosmalen bestaat honderd jaar, dus kregen leerlingen van de basisschool aan de Baroniestraat vrijdag een presentje.

Liefst zeventig vogelhuisjes kregen de kinderen om zelf in elkaar te zetten. De Angelaschool is overigens niet de enige school die de voederhuisjes in ontvangst mag nemen. ,,Ook al mijn collega’s delen deze uit. Je kan begrijpen dat het om nogal wat pakketjes gaat”, vertelt Paul. ,,Naast de bouwpakketjes afgeven, heb ik ook een presentatie gegeven. Het idee erachter is dat we de jeugd op een leuke manier kennis laten maken met bouwen en techniek. “

Leerkracht Abel Adams is maar wat blij met het cadeautje: ,,Het was echt een leuke verrassing, hiermee kunnen we aan de slag.”