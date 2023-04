‘Ik zeg onderweg tegen iedereen hoi’

vr 7 apr., 16:37

Duizenden exemplaren zijn er al door hun handen gegaan. Telkens als er een nieuwe editie van Brabants Centrum uitkomt, staan de vriendinnen Senne Bullens (16) en Nienke van der Heijden (15) paraat om te zorgen dat de papieren krant de lezer bereikt.

Senne was al actief voor Brabants Centrum en Nienke zag een bijbaantje ook wel zitten. ,,Het bezorgen kost me elke week ongeveer anderhalf uur, inclusief het van en naar huis fietsen. Ik verdien best veel in weinig tijd, vind ik”, zegt Nienke.

Senne vult aan: ,,Alles om het bezorgen heen is goed geregeld. We worden ingeseind wanneer de kranten klaarliggen en als er iets is, kunnen we altijd appen.”

Nienke: ,,Sinds ik bezorger ben, zeg ik tegen iedereen ‘hoi’. Voorheen deed ik dat ook wel, maar nu duidelijk vaker. Het contact met de mensen is ook leuk.”

Senne kent haar wijk op haar duimpje. Niet zo gek, want ze woont er zelf. ,,Ik breng BC rond in een deel van Boxtel-Oost, nu zo’n tweeënhalf jaar, denk ik.”

Nienke en alle andere bezorgers halen de kranten op in de achtertuin van Brabants Centrum. Die grenst zo ongeveer aan het Breukelsplein. Ze kan vervolgens direct aan de slag, want ze heeft een deel van de wijk Breukelen onder haar hoede.

KERSTTIJD

De kersttijd is voor bezorgers van Brabants Centrum altijd speciaal. Dan bellen ze bij de lezers aan en krijgen ze vaak een bedankje. In coronatijd, toen afstand houden nog verplicht was, bedachten Senne en Nienke een creatieve oplossing om toch langs de deuren te kunnen. Nienke: ,,We hadden een visnet met kerstlichtjes versierd. Daarmee ‘hengelden’ we geld binnen.”

Ben jij dertien jaar of ouder en wil jij ook bezorger worden van Brabants Centrum? Meld je dan aan bij Inge van de Loo via inge.vandeloo@brabantscentrum.nl of bel (0411) 67 25 13.