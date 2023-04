What’s Up, Sem, Lisa & Bobbie?

vr 7 apr., 10:00

Het schoolplein van basisschool De Hobbendonken stond dinsdag vol met verkeerslichten en zebrapaden. Niet vanwege de veiligheid, maar omdat het nationale buitenlesdag was. De kleuters kregen die dag namelijk les in het thema verkeer. Ze mochten zelfs hun ‘rijbewijs’ halen. Ook Sem van de Ven (6), Lisa van Boven (6) en Bobbie van der Meijden (5) uit groep 1/2 B stapten op de fietsjes en steps.

Een heus verkeersplein, met stoplichten. Dat ziet er gaaf uit. Wat zijn jullie aan het doen? ,,We leren over het verkeer. Wanneer we moeten stoppen en wanneer we door mogen rijden”, vertelt Lisa. Sem vervolgt: ,,Bij rood licht moeten we stoppen en als het groen is, mogen we doorrijden. Maar bij een zebrapad moet je ook stoppen als er mensen oversteken.” Bobbie vult aan: ,,Ik heb goed gekeken naar het verkeer.”

Zijn jullie de hele ochtend al buiten bezig? ,,Nee, we hebben vanmorgen het rijbewijs van juf Jacqueline bekeken”, aldus Sem. Lisa vult haar klasgenoot aan: ,,En daarna moesten we onszelf tekenen, als ‘foto’ voor het rijbewijs. Dat was best lastig, want we mochten geen spiegel gebruiken.” Bobbie: ,,Je mocht wel aan iemand anders in de klas vragen welke kleur haar je hebt.”

En hebben jullie zelf ook een rijbewijs gehaald? ,,Ja!”, roepen ze alle drie. ,,Maar het was wel een neppe hoor!”, zegt Sem er vlug achteraan.

Ja, dat klinkt logisch, jullie mogen natuurlijk nog niet zelf autorijden. Maar jullie ouders wel. Hebben jullie van hen nog niets geleerd? Lisa: ,,Mama kijkt altijd heel goed achteruit, zodat ze niet ergens tegenaan botst.” ,,Mama en papa steken altijd hun hand uit, dat kan ik ook al zelf, want ik kan met één hand fietsen”, roept Sem trots.

Spelen jullie graag buiten? Bobbie en Lisa: ,,Ja! Vooral koppeltje duikelen op het klimrek.” Sem: ,,Ik ben het liefst de hele dag buiten.”

t Sem, Lisa en Bobbie (vlnr) van De Hobbendonken, haalden dinsdag hun ‘rijbewijs’ op het schoolplein. Foto: Rens van den Elsen.