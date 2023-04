Paasspelletjes voor kinderen bij school Gemonde

za 8 apr., 15:22

De evenementencommissie van De Stek, het Gemondse dorpshuis in wording, houdt maandag 10 april, tweede paasdag, een spellenmiddag.

Op het schoolplein of binnen in de gymzaal, afhankelijk van het weer, zijn van 14.00 tot 17.00 uur activiteiten voor kinderen van twee tot en met twaalf jaar. Er zijn spelletjes, ze kunnen knutselen, de paashaas komt langs en er is muziek. Een braskaart kost twee euro per kind, te voldoen bij aankomst. Aanmelden voor de paasmiddag kan via de website www.destekgemonde.nl.