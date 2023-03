Studenten SintLucas bestrijden menstruatiearmoede met gratis tampons en inlegkruisjes

1 uur geleden

Studenten en medewerkers van SintLucas die geen geld hebben voor menstruatieproducten, kunnen deze voortaan in de toiletlocaties halen. De studentenraad biedt hiermee een oplossing voor een groeiend probleem.

Menstruatiearmoede neemt in Nederland toe. Belangenorganisatie Plan International, die opkomt voor rechten van meisjes en jonge vrouwen in ontwikkelingslanden, liet in 2019 een enquête uitvoeren. In Nederland zou een op de tien meisjes en vrouwen tussen 12 en 25 jaar vaak geen geld hebben voor tampons of maandverband. De studentenraad van SintLucas wil dat iedereen beschikking heeft tot de hygiëneproducten onder het mom van ‘(On)gemakkelijk ongesteld’.

ANONIEM

Sinds deze maand hangen er dispensers op de meest gebruikte toiletten op de schoollocaties in Boxtel en Eindhoven. In deze kastjes kan iedere student en medewerker gratis tampons en maandverband van biologische katoen halen. Deze producten zijn gesponsord door een anonieme gever.