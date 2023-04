Ongestoord studeren voor examens in Boxtelse bieb

1 uur geleden

Studenten die zonder afleiding willen blokken voor hun eindexamens, kunnen vanaf eind april in bibliotheek Boxtel terecht. Het boekenhuis aan de Burgakker biedt het zogeheten StudyShare aan.

Zonder afleiding studeren is het motto van StudyShare. Dat gaat te werk volgens de beproefde Pomodoro-methode: in drie blokken van 45 minuten non-stop leren in stilte met daartussen verplicht vijftien minuten pauze. Het is zelfs mogelijk om de smartphone in bewaring te geven, zodat alle afleidingen écht uit de weg zijn.

REGELS

Via de website van overkoepelende bibliotheekorganisatie Huis73, kunnen studenten gratis een plek reserveren. Dat dient minimaal een uur van tevoren gedaan te worden. Tijdens een StudyShare sessie is een laptop wel toegestaan. De telefoon moet op stil en mag niet zichtbaar zijn. Er is tijdens de studiemomenten een medewerker aanwezig die toezicht houdt of alles wel écht stil verloopt.

De StudyShare sessies in bibliotheek Boxtel zijn op 24 en 25 april en 1, 2, 3 , 8, 9, 12, 15, 16, 19, 22 en 23 mei, steeds tussen 10.00 en 13.00 uur. Meer informatie en reserveren: https://huis73.op-shop.nl/1144/studyshare-boxtel/vanaf/24-04-2023.