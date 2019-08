Jong talent bespeelt Smitsorgel

De achttienjarige organist Alexander de Bie verzorgt zaterdag 10 augustus vanaf 14.00 uur een inloopconcert. Hij bespeelt dan het Smitsorgel van de Sint-Petrusbasiliek. De Bie brengt een virtuoos programma met enkele hoogtepunten uit de orgelliteratuur: onder meer de Litanies van Alain, de Passacaglia van Bach, de Fantasia in f-moll van Mozart en het derde Choral van Franck.

De musicus heeft al vanaf zeer jonge leeftijd een passie voor klassieke muziek. Vanaf zijn vijfde kreeg hij pianoles van zijn vader Jack de Bie en toe hij zes was orgelles van Jos van der Kooy in de Jong Talent-klas van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Sinds 2017 studeert De Bie piano als hoofdvak bij Nino Gvetadze op de Sweelinck Academie Conservatorium Amsterdam. Regelmatig gaat hij naar Parijs waar hij les krijgt van de bekende, en ook jonge, organist Thomas Ospital.

CONCOURSEN

De organist en pianist geeft daarnaast ook soloconcerten en speelt in ensembles. In 2017 won hij de vierde prijs op het Govert van Wijn Orgelconcours in Maassluis. In 2016 was hij actieve deelnemer bij het Internationale Orgelfestival in Haarlem waar hij les kreeg van gerenommeerde organisten. In 2018 nam De Bie opnieuw deel aan het Haarlemse orgelfestival, waar hij speelde op het slotconcert.

Het optreden in de Sint-Petrusbasiliek wordt georganiseerd door de Stichting Kerkconcerten Boxtel en begint om 14.00 uur. De toegang is gratis; na afloop is er gelegenheid voor een vrijwillige bijdrage. De verrichtingen van de organist bij de speeltafel worden op een groot scherm geprojecteerd.

FOTO: Musicus Alexander de Bie is pas achttien jaar en geeft nu al tal van concerten. Zaterdag is hij in Boxtel te beluisteren. (Foto: eigen collectie).