Joke van Heesch wint lustrumeditie Denziz with the Stars

Op de foto: Joke van Heesch won de vijfde editie van Denziz with the Stars met danspartner Joey Verhoeven. (Foto: Peter de Koning).

In een bomvol en bruisend partycentre Denziz won Joke van Heesch zaterdagavond de vijfde editie van danswedstrijd 'Denziz with the Stars'. Met haar danspartner Joey Verhoeven danste ze een prachtig uitgevoerde rumba, die zowel de jury als het publiek in vervoering bracht.

Zeven duo's én een kwartet betraden zaterdagavond de dansvloer van de horecagelegenheid aan de Stationsstraat. En dat gebeurde vol verve en met enthousiasme. Zo pakte Joske Meijs van carnavalsvereniging De Knokkers samen met haar danspartner Marvin Tersluijsen uit met een 'latin fusion' en verraste Dorien Habraken van feestduo De Dorini's door – gekleed in een prachtige baljurk – een prachtige Engelse wals te dansen.

Maar de winst was voor Joke van Heesch, de vrouw van voormalig pretpotentaat Donald IV, ofwel Frank van Heesch. De jury was lovend over haar optreden dat voor kippenvel op de armen zorgde. ,,Dit is niet normaal goed", zei jurylid Geert Hoes. Ook danspartner Verhoeven was trots op zijn danspartner. ,,We hebben een klik. En kijk eens naar Joke: ze straalt…"