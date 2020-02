Jeugdprins Thijn en jeugdprinses Karleen hebben zin in carnaval

Thijn Kuijpers (12) en Karleen Hendriks (11) maken zich op voor de opening van het Boxtels jeugdcarnaval. Zaterdagmiddag pronken ze als Thijn en Karleen d'n Urste op het bordes van het gemeentehuis en spreken ze alle waggelaars en donseendjes toe. ,,En misschien doe ik wel een hiphopdansje", grapt Karleen.

Hebben jullie er zin in? ,,Ja!', straalt Karleen. ,,Carnaval is sinds mijn geboorte het allerleukste feest dat ik kan bedenken. Het lijkt me vooral heel gaaf om straks op de prinsenwagen te staan met de jeugdraad van elf en de jeugdhofkapel." Thijn: ,,Ik heb er ook zoveel zin in joh. Ik verheug me eigenlijk op alles. En natuurlijk vind ik de eendverbranding vet. Al is het ook verdrietig. Want dan is carnaval alweer bijna afgelopen."

Waarom is carnaval zo leuk? ,,Je kunt echt een paar dagen helemaal losgaan met vrienden", vindt Karleen. ,,Ik ging elk jaar naar De Kwekpoel en ik kwam met mijn ouders ook vaak in De Comsche Hoeve. Vorig jaar heb ik al gesolliciteerd naar een plekje in de jeugdraad van elf en dit jaar weer. Ik wilde zo dolgraag prinses van Eendengat worden. En nu is het gelukt." Thijn: ,,Ik ga altijd naar De Kwekpoel en vind optochten heel mooi." Lachend: ,,Ik kom trouwens ook wel eens in café Becoloth hoor. Schrik niet, ik drink alleen cola."

Hoe hebben jullie de afgelopen weken beleefd? Thijn: ,,Ik kan eigenlijk nog steeds niet geloven dat ik jeugdprins van Eendengat ben. Meteen na de verkiezingen bij hofpaleis Denziz was ik in shock. Ik heb hier echt al heel lang van gedroomd. En nu is het werkelijkheid." Karleen knikt: ,,Na de verkiezing kon ik 's avonds niet slapen. Ik heb op mijn bed gesprongen van blijdschap. En elke keer als ik thuis mijn prinsessenjurk zie hangen, geniet ik."

Jullie zijn duidelijk dol op carnaval. Maar wat vinden jullie nog meer leuk? ,,Ik zat ooit op voetbal, maar speel nu rugby bij Ducks. Daarnaast ben ik gek op koken. Wat ik het liefste maak? Biefstuk! Ik laat me soms door mama bij de supermarkt afzetten en dan haal ik zelf alle ingrediënten voor een lekkere maaltijd. Ik wil later kok worden en ga na de zomervakantie naar De Rooi Pannen." Karleen: ,,Ik speel in de D3 van hockeyclub MEP. Ik zit ook op keyboardles en volg danslessen bij LiFe Dance. Ik ben gek op hiphopdans." (Tekst: Marc Cleutjens. Foto: Albert Stolwijk).