Galastoet BHC rijdt dit jaar van De Ketting naar De Langspier

58 minuten geleden

Het Baanderherencollege houdt ook dit jaar weer een gala, met bijbehorende stoet vol mooie voertuigen. De middelbare school heeft echter wel de route en eindlocatie aangepast. Leerlingen laten zich vrijdag 31 mei vanaf eetcafé De Ketting naar De Langspier rijden.

Het is een jarenlange traditie: de stoet van voertuigen met daarin de eindexamenleerlingen. De jongens strak in het pak en de meiden in prachtige jurken. Op weg naar het galafeest van hun school. Het ene groepje komt aan in een Mercedes, het andere op een trekker, riksja of met een ludiek voertuig. Familieleden kunnen het tafereel vanaf de kant van de weg bekijken.

Dat kan 31 mei nog steeds, maar dus niet meer bij het Baanderherencollege zelf. Om 18.30 uur vertrekken de eerste voertuigen vanaf de parkeerplaats van eetcafé De Ketting. De leerlingen rijden vervolgens via de Baandervrouwenlaan, de Parkweg en de Molenwijkseweg naar recreatieplas De Langspier.

ZIGZAGGEN

Hoewel het op de gehele route mogelijk is om te kijken naar de stoet, staan over het algemeen de meeste mensen op het eindpunt. Hier is dan ook de ruimte genomen om alle eindexamenleerlingen te laten schitteren. De voertuigen zigzaggen op de parkeerplaats van De Langspier langs de mensen. De jongens en meiden stappen vervolgens uit voor de hoofdingang.