What’s Up, Nikkie & Liam?

Middenin nieuwbouwwijk Heem van Selis ligt een wadi met een veldje ernaast. Kinderen doen er vandaag spelletjes, terwijl hun ouders glimlachend toekijken, een foto maken of de partytent vasthouden omdat die er vandoor dreigt te gaan. Het waait namelijk vrij stevig. Kristel Coolen is de drijvende kracht achter de paasactiviteit die buren met elkaar in contact brengt en voor de jeugd een fijne activiteitenmiddag is. Nikkie van den Berg (10) en Liam Coolen (5) zijn twee van de deelnemers. Ze dragen een sleutelkoord met stempelkaart en leggen een heel circuit af.