Koningsspelen al week vóór Koningsdag

ma 25 mrt, 14:19

Ontdek! Dat is het thema van de Koningsspelen in Boxtel die een week vóór Koningsdag plaatsvinden. Vrijdag 19 april organiseert Buurtsport een sportieve feestdag voor 1.200 leerlingen uit de groepen vijf tot en met acht van de basisscholen in de sportparken Munsel en Den Wielakker.

Voordat de sportdag begint, krijgen de kinderen eerst een gezond Koningsontbijt dat beschikbaar is gesteld door supermarkt Jumbo. Buurtsport werkt voor het programma van de Koningsspelen samen met voetbalclub Boxtel, atletiekvereniging Marvel, honk- en softbalclub JRC Ducks, rugbyclub Ducks en hockeyvereniging MEP. Deze organisaties stellen hun materialen en vrijwilligers ter beschikking.

Op het voetbalveld verricht sportwethouder Hans Heesen om 08.45 uur de officiële opening en klinkt het Koningsspelenlied Daba Die Daba Daa. Dat wordt uitgevoerd met een dansje dat docente Lara Knoops vooraf instudeerde met groep kinderen. Vervolgens maken de leerlingen tot ongeveer 11.30 uur kennis met diverse sporten. Er is geen wedstrijdelement. Om 12.00 uur wordt het programma afgesloten.