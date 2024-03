Basisschoolkinderen maken recyclekunst

Leerlingen van de Prinses Amaliaschool zijn in de weer met zwerfafval.

Sigarettenpeuken, snoeppapiertjes en zelfs een verdwaalde vape. Dit en nog veel meer afval werd vrijdag verzameld door de leerlingen van groep 6 van de Prinses Amaliaschool in Boxtel. Niet om weg te gooien, maar om er een kunstwerk van te maken, dat binnenkort te zien is in Museum Boxtel.