What’s Up, jarige Flip?

Op het agendablad is donderdag 29 februari omcirkeld. Vandaag wordt Flip van Heeswijk twaalf jaar. De jonge Boxtelaar is jarig op schrikkeldag. Dus eigenlijk viert hij pas zijn derde verjaardag, want deze datum komt maar eens per vier jaar op de kalender voorbij. Dat wil overigens niet zeggen dat hij in andere jaren niet bij zijn geboortedag stil staat. Dit keer maakt hij een uitstapje. Wat hij precies gaat doen, weet hij niet, dat is een verrassing.