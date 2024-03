De CJP-kaart

We kregen een mail van school. Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) had zojuist de cultuurpassen voor de kinderen vrijgegeven. Wat leuk! Dacht ik. Eens even kijken op de website van CJP wat er in de buurt allemaal te doen is. Meteen las ik: ‘films, musea, concerten, festivals, theater’. Zelfs ‘lezen’ en ‘gadgets’ werden genoemd. Hebberig filterde ik op de steden ‘Den Bosch’, ‘Eindhoven’, ‘Tilburg’ en hoppa! Daar rolden de kortingen al over mijn scherm. Maar al snel ontdekte ik dat museums sowieso al enorme kortingen geven aan kinderen tot 18 jaar. De CJP is daar vooral interessant als je ouder bent, blijkt.