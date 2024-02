Kinderboerderij zoekt een aantal vrijwillige schilders

Kinderboerderij Boxtel doet zaterdag 16 maart mee aan de grote vrijwilligersactie van het Oranje Fonds: NLdoet. Ze zoekt nog naar helpende handen.

De klus die ze op het oog heeft: het schilderen van de dwarsdeelschuur. Dat is een karwei waarvoor twee tot vier vrijwilligers nodig zijn. Ze hoeven geen ervaring te hebben met kwast en verf, maar moeten wel zin hebben om een paar uurtjes de handen uit de mouwen te steken. Er wordt van 09.00 tot 16.00 uur gewerkt. Aanmelden voor het karwei kan via de website www.nldoet.nl.

Als er tijd over is, kan er een begin worden gemaakt met de aanleg van een bloementuintje op het grote erf van de hoeve aan het Apollopad in Boxtel.