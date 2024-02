Speelkaarten in plaats van mobieltje

Samuel Queens (14) uit Liempde en zijn schoolgenoot Samuel Groenendaal (14) uit Boxtel staan hun boterhammen op te eten. Het is middagpauze in het Jacob-Roelandslyceum (JRL). De aula oogt deze dinsdag nauwelijks anders dan voor de kerst. Er is één verschil: niemand zit verzonken in een smartphone. De twee Samuels vertellen hoe het hen afgaat zonder mobieltje.