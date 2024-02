Vette dance party voor de jeugd in Ons Café

36 minuten geleden

De Essche jeugd in de leeftijd tot en met 17 jaar kan zaterdag 6 april los in Ons Café. Dan vindt daar de Vet Dance Party plaats, speciaal voor de jonge leeftijdscategorie.

Het dansfeest komt uit de koker van Esschenaren Noor Janssen, Josta Witlox, Myranda van der Sanden en Anne van der Meyden. Allen moeder van kinderen op de middelbare school. Een doelgroep die qua stappen tussen wal en schip valt. De vier dorpsgenoten hebben de handen ineen geslagen om de dansavond te organiseren voor alle tieners tot en met 17 jaar.

De avond wordt gehouden in Ons Café aan de Leunisdijk 28 in Esch en duurt van 20.00 tot 00.30 uur. Muziek is er van dj Tijn. Er wordt geen alcohol geschonken. Kaartjes kosten 5 euro en zijn hier te koop of via de qr-code op de flyer die op diverse plekken in het dorp hangt.