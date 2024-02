Kikkerverbranding: Kwakbollekes nog één keer in polonaise

Van de kikker is weinig meer over dan een ijzeren frame.

Hoewel sommigen hun carnaval deels in Boxtel of Den Bosch vierden, kwamen enkele tientallen kinderen, jongeren en volwassenen gisteren om 18.11 uur samen in Oggelvorsenpoel om het carnaval op traditionele wijze af te sluiten. Nadat jeugdprins Finn d’n Urste (12) zijn steek, cape, scepter en sleutel had ingeleverd, ging de kikker – mascotte van Oggelvorsenpoel - in brand.