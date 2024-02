Jongerncarnaval DuckOut loopt gesmeerd op Breukelsplein

Meiden in glitteroutfits en jongens in Hawaiibloesjes. Ze hadden het allemaal prima naar hun zin bij DuckOut. Met 500 middelbare schoolleerlingen per avond, mag het driedaagse carnavalsfeest voor het vijfde jaar op rij een groot succes genoemd worden. Dat de organisatie niet in sportcomplex De Braken terechtkon en daarom uitweek naar een grote feesttent op het Breukelsplein in Boxtel, deed aan de kwaliteit van het minifestival niets af.