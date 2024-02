Donseendjes zoeken schat in Kwekpoel

za 10 feb, 11:11

Het Donseendjesfeest staat carnavalsmaandag 12 februari in het teken van schatzoeken. In De Kwekpoel kunnen kinderen tot acht jaar genieten van het jaarlijkse toneelstuk dat de Knokkers opvoeren.

Een piratenschip landt bij een eiland. De bemanning vindt daar een schatkaart. Maar... twee zojuist ontsnapte boeven gaan óók op zoek naar de schat. Kleur de kleurplaat in de papieren editie van deze krant en zet je naam en leeftijd erop. Neem hem maandagochtend mee naar het Donseendjesfeest en maak kans op toffe prijzen. Na afloop van het Donseendjesfeest barst een gezellige feestmiddag los met muziek door Partycrew. Acrobaat Tommie zet de boel op stelten.

De Kwekpoel is gevestigd in sportcentrum De Dommel aan de Van der Voortweg. Tijdens het Donseendjesfeest en op alle carnavalsmiddagen is het jeugdhofpaleis gratis te bezoeken. Voor het avondprogramma (van 19.30 tot 22.30 uur) betalen bezoekers 3,50 euro. Een partybandje voor vier avonden kost dertien euro. In de Kwekpoel wordt alcoholvrij carnaval gevierd. Zie het volledige programma op www.kwekpoel.nl.